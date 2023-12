Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: un directeur de l'aménagement nommé chez Linkcity information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, a annoncé vendredi la création d'une direction de l'aménagement dont la responsabilité va être confiée à Benoît Gérardin, un cadre maison.



La société explique avoir décidé de créer cette nouvelle direction qui couvrira l'ensemble du territoire national afin de disposer d'une vision globale face à la complexification des enjeux fonciers et urbains.



Dans ses nouvelles fonctions, Benoît Gérardin sera chargé de travailler avec l'ensemble des directions régionales afin de promouvoir les projets de l'entité auprès des collectivités et des grands comptes propriétaires.



Diplômé de Polytechnique et des Ponts, cet ingénieur avait intégré Bouygues Bâtiment Grand-Ouest en 2008, en tant que responsable commercial des partenariats publics et privés.



Il avait ensuite rejoint Linkcity pour prendre la direction du développement commercial des opérations dans le Grand Ouest, avant d'être nommé directeur des projets urbains dans le Nord-Est, puis en Ile-de-France.



A son poste, il sera appelé à rejoindre le comité exécutif (ComEx) de Linkcity France.





