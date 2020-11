Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : teste les 34,5E, grosses résistance Cercle Finance • 17/11/2020 à 17:43









(CercleFinance.com) - Bouygues teste les 34,5E, c'est à dire la résistance des 28/08 et 07/09: en cas de franchissement, le titre pourrait entamer une ascension en direction du 'gap' des 36,12E du 5 mars puis des 37,12E du 4 mars. cleFinance.com. Tous droits réservés.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.92%