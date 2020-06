Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : teste 30E, confirme son 'gap' haussier des 28,97E Cercle Finance • 29/06/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Bouygues teste les 30E, confirme le signal haussier apparu avec l'apparition d'un 'gap' haussier au-dessus de 28,97E le 26/06. Le prochain objectif n'est autre que le retracement du récent zénith des 30,9/31E du 8 et 9 juin.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +3.62%