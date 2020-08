Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom va retirer des antennes mobiles fabriquées par Huawei Reuters • 27/08/2020 à 10:13









PARIS, 27 août (Reuters) - L'opérateur Bouygues Telecom va procéder d'ici à 2028 au retrait de 3.000 antennes mobiles fabriquées par le chinois Huawei HWT.UL dans des zones denses en France, a annoncé jeudi Olivier Roussat, directeur général adjoint du groupe Bouygues BOUY.PA . Le retrait de ces antennes aura un impact financier limité, a-t-il souligné lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. (Mathieu Rosemain, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +4.03%