Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom : sortie d'une nouvelle box fibre Cercle Finance • 14/01/2020 à 12:28









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce ce mardi le lancement d'un nouveau modem, certifié Wi-Fi 6, destiné exclusivement à ses clients Fibre. 'Il a été spécifiquement designé pour offrir un Wi-Fi puissant, capable de couvrir toute la maison avec une vitesse comparable à celle de la Fibre', explique l'opérateur immobilier. Le nouveau modem Bbox Fibre bénéficie d'un design vertical, afin d'optimiser la qualité de la liaison Wi-Fi. 'Sobre et élégant, il se positionne directement au sein du foyer et limite ainsi les interférences pour ses huit antennes', précise encore Bouygues.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.63%