Bouygues Telecom : s'engage pour aider ses sous-traitants

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom, filiale du groupe Bouygues, annonce ce jour prendre diverses mesures pour aider ses sous-traitants TPE/PME à faire face aux problèmes de trésorerie liées au Covid-19. 'Pour soulager leur trésorerie et ce pendant les 2 prochains mois, Bouygues Telecom va payer comptant leurs factures, sans attendre le délai légal de paiement. Cette mesure de solidarité pourrait atteindre 100 millions d'euros', explique Bouygues Telecom.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +9.53%