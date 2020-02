Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom : partenariat avec Amazon Prime Video Cercle Finance • 04/02/2020 à 14:49









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce ce jour la signature d'un partenariat avec Amazon Prime Video, qui lui permet d'inclure désormais l'application Prime Video dans ses box Android. 'Le service Amazon Prime Video inclus dans l'abonnement Amazon Prime proposé à 5,99 euros/mois est disponible pour tous les clients Bouygues Telecom détenteurs d'une Bbox Miami ou Bbox 4K. Pour accéder au service, il leur suffit de créer un compte directement depuis l'application Prime Video embarquée dans leur Bbox', explique la filiale de Bouygues.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.98%