Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom : nomination de Benoît Torloting Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce la nomination de Benoît Torloting au poste de Directeur des Opérations Grand Public et Entreprises. Dans sa nouvelle fonction, il aura, en plus, la responsabilité de l'activité BtoB (Bouygues Telecom Entreprises) et de la Diversification de l'entreprise. Benoît Torloting est membre du comité de Direction Générale de Bouygues Telecom depuis 2010 et a été nommé Directeur Général Adjoint en 2015. Il rejoint Bouygues Telecom en 1999, où il prend la responsabilité de diverses fonctions Marketing et Commerciales avant d'être nommé directeur général du réseau de boutiques (RCBT) en 2009. En 2012, il devient directeur de B&YOU et du digital. En 2015, il prend en charge le marché Grand Public et Pros avant d'élargir ses fonctions, en 2019, à la Direction Grand Public et Pros, composée du Marketing, de la Communication Grand Public, des canaux de Vente et de Relation Client, du Digital, de l'Expérience Client et Collaborateur.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.47%