Bouygues Telecom : financement de 350 ME avec la BEI

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de financement de 350 ME avec la banque européenne d'investissement (BEI) afin de soutenir le déploiement de ses sites mobile dans l'Hexagone. Ce financement contribuera ainsi à renforcer la couverture de Bouygues Telecom dans le mobile, y compris en zone rurale, avec un objectif de 28 000 sites en 2023 puis 35 000 en 2026. Il s'agira aussi de multiplier par quatre la capacité du réseau radio mobile de Bouygues d'ici 2026, 'assurant une meilleure connectivité au plus grand nombre de citoyens, partout sur le territoire'. Par ailleurs, Bouygues Telecom compte doubler sa couverture FTTH (fiber to the home) en passant d'environ 17 millions de prises commercialisées en 2020 à 35 millions fin 2026 et investira en équipements fixes (modems, décodeurs tv...) pour anticiper l'évolution des usages.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.11%