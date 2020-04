Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom : appel au don en faveur de la Croix-Rouge Cercle Finance • 02/04/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce ce jour que sa filiale Bouygues Telecom, partenaire de la Croix-Rouge française, apporte son soutien à l'ONG en lançant une campagne SMS massive d'appel au don auprès de ses clients, en cette période de crise sanitaire. 'Chaque client peut ainsi faire un don de 5 euros, prélevé directement sur sa prochaine facture, en envoyant DON au 92200. Les fonds récoltés serviront à soutenir les bénévoles et les soignants de la Croix-Rouge mobilisés sur des actions sanitaires et de maintien du lien social avec les populations fragiles et isolées d'autant plus touchées par le confinement. Lancé le mardi 31 mars, cet appel au don auprès des clients de Bouygues Telecom a déjà permis en 24 heures de récolter plus de 200 000 euros', indique le groupe. La Fondation Bouygues Telecom s'associe à cet acte de solidarité et versera un don additionnel de 50.000 euros.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +3.57%