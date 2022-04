Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues Telecom:accélère le déploiement de la fibre optique information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 10:25









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom et Vauban Infrastructure Partners viennent de conclure un nouvel accord destiné à accélérer le déploiement de la fibre optique en France dans les zones moyennement et peu denses.



Ce projet permettra de financer l'accès à environ 20 millions de prises d'ici 2027. Vauban Infra Fibre sera l'actionnaire majoritaire de la société nouvellement créée et dédiée à ce projet : la Société de Développement de la Fibre Au Service des Territoires (SDFAST). Elle aura pour objet d'acquérir des droits d'accès de long terme aux lignes FTTH auprès des Opérateurs d'Infrastructure. SDFAST fournira ainsi l'ensemble des services d'accès aux lignes FTTH à Bouygues Telecom et pourra proposer les mêmes services à des opérateurs tiers.



Avec cette opération, Bouygues Telecom sécurise ses accès aux lignes FTTH sur l'ensemble du territoire français.



' Cette transaction permet à Vauban Infra Fibre de devenir la première plateforme FTTH indépendante capable de proposer une offre d'accès sur l'ensemble du territoire français. Cette couverture nationale et cette collaboration avec Bouygues Telecom laissent entrevoir des perspectives d'évolution positives sur le marché de la Fibre en France ', commente Steve Ledoux, président de Vauban Infra Fibre.





