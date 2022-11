Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: stabilité de la MOC à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe en baisse d'un tiers à 537 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, mais une marge opérationnelle courante (MOC) stable à 4,1% pour un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 29,7 milliards (+4% en organique).



Le conglomérat explique que les rentabilités de ses divisions Bouygues Construction, TF1 et Bouygues Telecom se sont améliorées, alors que celle de Colas (construction routière) a été pénalisée par l'effet dilutif de l'inflation.



En termes d'activité, Bouygues revendique une dynamique positive de la quasi-totalité des métiers, et tout particulièrement de Colas, ainsi qu'un 'carnet de commandes des métiers de construction et services offrant une bonne visibilité sur l'activité'.



Tout en restant 'très vigilant quant aux évolutions macroéconomiques et à leurs répercussions', le groupe confirme ses objectifs 2022, à savoir une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant.





