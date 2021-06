Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : souhaite céder 11 000 000 actions Alstom Cercle Finance • 01/06/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce son intention de céder 11 000 000 actions Alstom dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Bouygues détient actuellement une participation dans Alstom de 11 581 441 actions (représentant 3,1% du capital social d'Alstom). A l'issue du Placement, Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.96%