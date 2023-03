Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: solution autour de la RSE des entreprises information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 15:43









(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom Entreprises annonce de nouvelles ressources au sein de son espace clients et de son application utilisateur afin d'aider les entreprises dans leur démarche RSE.



Le nouveau portail a été pensé comme une véritable boîte à outils visant à faciliter l'appropriation des enjeux environnementaux.



Présenté comme 'personnalisable et économique', ce nouvel ensemble de solutions est destiné aussi bien aux gestionnaires de flottes mobiles, qu'aux responsables RSE et aux collaborateurs et leur offre 'un réel gain de temps', assure Bouygues.



Les utilisateurs pourront par exemple visualiser la correspondance en équivalent CO2 de leur consommation de données mobiles, calculer leur impact carbone personnel ou encore consulter les eco-astuces pour diminuer leur empreinte.







