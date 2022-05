Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: signature du contrat d'acquisition d'Equans information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Après l'émission de l'ensemble des avis des instances représentatives du personnel concernées, Bouygues annonce avoir signé avec Engie le contrat d'acquisition d'Equans, opération dont la finalisation reste attendue au second semestre 2022.



La transaction reste soumise à la finalisation de la constitution du périmètre d'Equans par Engie et à l'obtention de l'ensemble des autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers.



Pour rappel, Bouygues et Engie ont conclu en novembre dernier une promesse d'achat aux termes de laquelle le conglomérat s'engage à acquérir la totalité d'Equans, en vue de la création d'un nouveau leader mondial des services multi-techniques.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.96%