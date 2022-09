Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bouygues: série de partenariats 'verts' dans l'immobilier information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 10:02

(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier annonce avoir fait certifier le poids carbone de chaque m² de surface habitable, lancé en phase travaux entre fin 2019 et fin 2021. Il s'établit à 1 100kg de CO2 par m² sur 50 ans, pour la construction et l'exploitation.



Pour l'entreprise, l'enjeu était d'identifier les leviers à activer afin de réduire drastiquement les émissions de sa production de logements, la part la plus importante de son activité. Fort de ce constat, Bouygues Immobilier indique avoir conclu des des partenariats clés pour les matériaux utilisés sur ses opérations.



Bouygues Immobilier va utiliser du béton moins carboné Ecocem, pionnier de technologies haute performance réduisant considérablement les émissions de CO2 dans les industries du ciment et de la construction.



Le constructeur compte aussi développer l'utilisation de matériaux biosourcés innovants en signant avec avec CCB Greentech, industriel français, un protocole de partenariat pour déployer sur ses futurs programmes un matériau constructif innovant : le béton de bois TimberRoc.



Bouygues Immobilier a également conclu deux contrat-cadres auprès d'Algo pour la fourniture de peinture biosourcée à base d'algues marines et d'Unikalo pour la fourniture de peinture biosourcée à base de résine végétale, sur l'ensemble de ses logements dès cette année.



Enfin, Bouygues Immobilier s'est déjà engagée à utiliser le 'Saint-Gobain Glass', soit la première gamme de verre bas carbone, ORAÉ, qui dispose de la plus faible empreinte carbone du marché.