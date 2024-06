Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: sept contrats routiers pour Colas en Finlande information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Colas, l'activité d'infrastructures de transport du groupe Bouygues, a annoncé lundi avoir remporté sept contrats d'entretien routier en Finlande pour un montant total de 78,5 millions d'euros.



Aux termes de ces accords, Destia, la filiale locale de Colas, sera chargée d'améliorer la qualité des routes et d'en assurer la maintenance dans deux nouvelles régions du pays, tout en poursuivant cette activité dans cinq autres régions.



Destia aura la responsabilité de leur entretien annuel, incluant la maintenance hivernale et les travaux d'entretien des espaces environnants, dont les systèmes de drainage, les panneaux de signalisation et la gestion des espaces verts.



Les contrats conclus avec l'Agence finlandaise des infrastructures de transport, dont les durées s'échelonnent entre cinq et six ans.



Destia est le principal fournisseur de services d'entretien des infrastructures de transport en Finlande, avec 33 des 79 contrats de maintenance routière.



Les travaux doivent débuter le 1er octobre prochain.



Pour mémoire, Colas a été retiré de la cote en décembre dernier suite à une offre de retrait obligataire qui a permis à Bouygues de monter à plus de 99% du capital de sa filiale.





Valeurs associées BOUYGUES 31,78 EUR Euronext Paris +1,02%