Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : se sépare de 11 millions d'actions Alstom Cercle Finance • 29/09/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Bouygues, dont la participation dans Alstom s'élève jusqu'à présent à environ 32,9 millions d'actions (soit environ 14,5 % du capital social), annonce son intention de céder 11 millions de ses actions (soit 4,8 % du capital social). Bouygues a conclu une vente à terme avec BNP Paribas dont le dénouement interviendra le 3 novembre 2020. A l'issue de la vente, Bouygues ne détiendra plus que 9,7% du capital social d'Alstom. En attendant le dénouement de la vente à terme, Bouygues conservera l'entière propriété de ses 32,9 millions d'actions et de ses 65,9 millions droits de vote associés. Le groupe votera d'ailleurs en faveur du projet d'acquisition de Bombardier Transport à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue le 29 octobre 2020. En septembre 2019, Bouygues s'était déjà séparé de 29,15 millions d'actions Alstom.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.51%