Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : se hisse au-delà de 32E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 18:20









(CercleFinance.com) - Bouygues a maintenant 'rattrapé' le dividende de 1,8E versé le 3 mai : le principal objectif purement graphique demeure le comblement du 'gap' laissé béant le 2 mai sous 32,7E.

Le palier des 32E étant refranchi, c'est comme si Bouygues s'attaquait à la zone de résistance des 33,2E des 19 et 28 avril dernier: ce serait un plus haut annuel, au-delà des 32,9E de fin mai 2022.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.55%