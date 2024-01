Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: se distingue dans les connexions web selon nPerf information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Bouygues rapporte que selon les baromètres nPerf 2023 des connexions fixes en France métropolitaine, Bouygues Telecom est le n°1 des connexions WiFi pour la 5èmefois consécutive ainsi que n°1 des connexions internet fixepour la 2ndefois consécutive.



En détail, l'opérateur remporte la 1èreplace sur tous les indicateurs, aussi bien en débits descendants que montants, mais aussi en latence, navigation et streaming vidéo youtube.



Bouygues Telecom se place également sur la plus haute marche du podium du baromètre des connexions fixes selon nPerfen proposant à ses clientsla meilleure qualité de service internet fixe Haut Débit et Très Haut Débitsur le marché français en 2023.



'Ce baromètre nPerf 2023 positionne Bouygues Telecom comme leader incontestable sur le marché de l'internet fixe Haut Débit, Très Haut Débit et de l'internet en WiFi' a souligné Jean-Paul Arzel, directeur général adjoint, Technique, Réseau et Système d'information de Bouygues Telecom.





