Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : s'enfonce sous les 24,4E, gare à la cassure de 23E Cercle Finance • 14/05/2020 à 16:04









(CercleFinance.com) - Bouygue casse coup sur coup le support des 25,15E du 21 avril puis des 24,4E du 1er avril. Une première alerte à la baisse avait été validée par le basculement sous le support oblique gravitant vers 27E: tout risque de s'accélérer maintenant que le titre s'enfonce sous 24E car le plancher annuel des 23,16E du 18 mars est désormais tout proche. Sous les 23E, le prochain objectif sera le support des 18,6E du 24 juin 2013, voir le plancher décennal des 17,8E du 21/11/2012.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -4.82%