Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : ricoche sous les 37,8E Cercle Finance • 19/12/2019 à 18:56









(CercleFinance.com) - Bouygues ricoche sous les 38,8E et reste inscrit dans un corridor sommital et légèrement baissier 39,25/36,3E. En cas de consolidation, un seuil de soutien se dessinerait vers 34,6E (plancher du 25 septembre).

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.60%