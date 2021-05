Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : ricoche sous 36E, comme le 08/01/2021 Cercle Finance • 13/05/2021 à 11:59









(CercleFinance.com) - Bouygues ricoche sous 35,6E (comme le 8 janvier dernier) et retombe sous 34E : le prochain support se situe à 33,3E puis 32,4E, l'ex support/plancher annuel du 29 janvier

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.97%