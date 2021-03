Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : ricoche sous 35,5E, comme le 14/12/2020 Cercle Finance • 17/03/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Bouygues ricoche sous 35,5E, comme le 14/12/2020, et retombe vers 34,2E, c'est à dire au milieu du corridor de consolidation 36/32,4E, en construction depuis le 11 novembre 2020. Les récentes tentatives de rebond sont contrariées par les spéculations récurrentes sur un rachat de ' M6 '.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.41%