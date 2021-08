Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : retour aux bénéfices au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 08:25









(CercleFinance.com) - Bouygues publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 408 millions d'euros, contre -244 millions un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 471 millions, à comparer à -132 millions au premier semestre 2020. La marge opérationnelle courante du conglomérat s'est ainsi améliorée de 3,6 points à 2,7%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 18% (+17% à périmètre et change constants) à 17,4 milliards d'euros qui revient ainsi à son niveau d'avant la crise sanitaire. Bouygues revendique en outre une structure financière 'très solide' pour une fin de premier semestre, avec un endettement financier net historiquement bas à 2,8 milliards d'euros et une trésorerie disponible record à 11,8 milliards.

