Bouygues : résultat net positif au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Bouygues dévoile un résultat net part du groupe positif de 21 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, contre -204 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de -77 millions, mais en amélioration de 165 millions en comparaison annuelle. Aidé par une base de comparaison favorable, le chiffre d'affaires du conglomérat ressort à 7,7 milliards d'euros, en hausse de 7% en données publiées comme à périmètre et change constants, tous ses métiers ayant été portés par une activité commerciale solide. Dans un environnement toujours impacté par la pandémie, Bouygues confirme ses perspectives, dont celles pour 2021 d'un chiffre d'affaires et de résultats qui 'devraient être bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019'.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +1.50%