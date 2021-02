Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : résultat net part du Groupe de 696 ME en 2020 Cercle Finance • 18/02/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 34,7 milliards d'euros, en baisse de 9% par rapport à 2019 (-8% à périmètre et change constants). Il est en repli de seulement 3% au second semestre 2020 par rapport au second semestre 2019 (-15% au premier semestre 2020 sur un an). Le résultat opérationnel ressort à 1 124 millions d'euros, en baisse de 572 millions d'euros par rapport à 2019. Il inclut -98 millions d'euros de résultat non courant (contre +20 millions d'euros en 2019). Le résultat net part du Groupe atteint 696 millions d'euros en 2020, contre 1 184 millions d'euros en 2019. Il comprend une contribution d'Alstom de 169 millions d'euros (contre 238 millions d'euros en 2019), dont 118 millions d'euros comptabilisés au quatrième trimestre 2020. La génération de cash-flow libre est restée solide (725 millions d'euros en 2020 contre 1 038 millions d'euros en 2019). ' En 2021, le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe devraient être bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019. En 2022, le résultat opérationnel courant du Groupe devrait revenir à un niveau équivalent ou légèrement supérieur à celui de 2019 ' indique le groupe.

