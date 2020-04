Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : renonciation aux objectifs annuels Cercle Finance • 02/04/2020 à 07:33









(CercleFinance.com) - En raison de l'impact, non quantifiable à date, de l'épidémie de Covid-19 sur ses différents métiers, Bouygues indique renoncer aux objectifs 2020 du groupe et de ses activités, à l'exception de ceux de Bouygues Telecom qui restent suspendus. Son conseil d'administration a aussi décidé de renoncer à proposer une distribution de dividende à l'assemblée générale du 23 avril, assemblée qui se tiendra d'ailleurs hors la présence physique des actionnaires. 'Un conseil d'administration se réunira au cours du mois d'août pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de 2019', précise néanmoins le conglomérat.

BOUYGUES Euronext Paris +1.68%