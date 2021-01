Bouygues : renforce sa stratégie climat

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que sa filiale à 100% Bouygues Construction renforce sa stratégie climat afin de réduire l'empreinte carbone de ses activités et promouvoir des solutions sobres, en ligne avec l'ambition des accords de Paris.

Bouygues Construction a donc chiffré ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre (GES): -40% pour les Scopes 1&2 (via l'emploi de véhicules verts et la réduction des déplacements, notamment) et -30% pour le Scope 3A (via l'emploi de circuits courts, constructions bois...)

Au-delà de ses réductions, le groupe propose aussi à ses clients une large gamme de solutions en faveur de la performance énergétique des bâtiments, des quartiers et des villes, de la production et de la distribution d'énergie décarbonée et du développement de la mobilité bas carbone.