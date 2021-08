Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : relèvement des perspectives pour 2021 et 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 08:05









(CercleFinance.com) - Bouygues relève ses perspectives, estimant désormais que son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel courant devraient être en 2021 'très proches du niveau de 2019', et que sa marge opérationnelle courante devrait revenir à son niveau d'avant-crise. Pour mémoire, le groupe de construction, maison-mère de TF1 et de Bouygues Telecom, attendait pour cette année 'un chiffre d'affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019'. Pour 2022, le conglomérat pense le ROC devrait poursuivre sa croissance et dépasser son niveau de 2019, alors qu'auparavant, il estimait que le ROC de l'année prochaine devait 'revenir à un niveau équivalent ou légèrement supérieur à celui de 2019'.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.98%