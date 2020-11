Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues relève ses prévisions pour le S2 après une forte reprise au T3 Reuters • 19/11/2020 à 08:16









(Actualisé avec nouveaux éléments de résultats et de prévisions) PARIS, 19 novembre (Reuters) - Bouygues BOUY.PA a fait état jeudi d'une forte amélioration de ses résultats au troisième trimestre, qui lui permet de revoir à la hausse ses perspectives pour le second semestre. Le groupe de BTP, de médias et de télécoms prévoit désormais une marge opérationnelle courante sur cette période très légèrement supérieure à celle du second semestre 2019 alors qu'il avait dit auparavant viser une "rentabilité significative" mais inférieure au niveau de l'an dernier. Sa branche télécoms a pour sa part révisé à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires de l'activité services, attendue en croissance entre 5% et 6%, contre 4% auparavant. Au troisième trimestre, Bouygues a enregistré un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros, en hausse de 22% sur un an, et un chiffre d'affaires en progression de 1% à 10,19 milliards d'euros, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 8%. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Bouygues avait reculé de 1% puis de 21% au deuxième trimestre, pénalisé par les effets du confinement imposé en mars pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L'amélioration des résultats au troisième trimestre traduit "le rattrapage d'activité dans les activités de construction et des investissements publicitaires chez TF1 TFFP.PA ainsi que la croissance soutenue du chiffre d'affaires services chez Bouygues Telecom", a expliqué le conglomérat. Face à la dégradation sanitaire, qui a obligé plusieurs pays où le groupe est présent à réinstaurer des mesures de restrictions, Bouygues assure qu'à date, "les métiers poursuivent leurs activités opérationnelles". (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

