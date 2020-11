Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues relève ses prévisions pour le S2 après une forte reprise au T3 Reuters • 19/11/2020 à 07:23









PARIS, 19 novembre (Reuters) - Bouygues BOUY.PA a fait état jeudi d'une forte amélioration de ses résultats au troisième trimestre, ce qui lui permet de revoir à la hausse ses perspectives pour le second semestre. Le groupe de BTP, de médias et de télécoms prévoit désormais une marge opérationnelle courante sur cette période légèrement supérieure à celle du second semestre 2019 alors qu'il avait dit auparavant viser une "rentabilité significative" mais inférieure au niveau de l'an dernier. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros, en hausse de 22% sur un an, grâce au rebond de ses activités de construction, principalement en France, à la reprise des dépenses publicitaires pour sa filiale TF1 TFFP.PA et à la bonne performance continue de sa branche télécoms. (Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.71% TF1 Euronext Paris -2.02%