Bouygues : reçoit le label Janus de l'Industrie 2020

(CercleFinance.com) - L'Institut Français du Design a décerné son label d'excellence Janus de l'Industrie 2020 à Bouygues Telecom, pour son modem Bbox fibre Wi-Fi 6. Le jury récompense régulièrement des entreprises qui choisissent de mettre le design au coeur de leur démarche pour proposer des produits qui simplifient et enrichissent la vie de leurs clients. Les équipes techniques de l'opérateur avaient d'ailleurs accueilli Barthélémy Maillet, un designer, qui a permis de repenser complètement l'objet modem et d'apporter des réponses innovantes aux nombreux défis techniques qui se présentaient.

