Bouygues : rechute sur 24,25E, vers un re-test des 23,16E

(CercleFinance.com) - Bouygues qui vient de ricocher sous les 31E n'a pu préserver aucun des support intermédiaires, notamment les 27E et rechute sur 24,25E : le titre semble s'acheminer vers un re-test du plancher des 23,16E du 18 mars.

