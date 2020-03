Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : rechute sur 19,55E Cercle Finance • 27/03/2020 à 09:19









(CercleFinance.com) - Bouygues rechute sur 19,55E et réduit son gain hebdo à +10% environ. La poursuite du rebond pourrait propulser le titres vers 34,16E, l'ex-'gap' du 6 mars. En cas de repli, un petit support se dessine vers 28,2E.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -8.77%