Bouygues : rechute de -4% vers 30,45E, prudence ! information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 18:23









(CercleFinance.com) - Bouygues rechute de -4% vers 30,45E : le titre se rapproche rapidement du double support des 30,3E des 6 février et 24 mars dernier.

En cas d'enfoncement, gros risque de glissade au contact du support des 27,7E des 5, 6 et 14 juillet puis 20 décembre 2022.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -3.71%