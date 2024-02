Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues : rechute de -3% vers 33,8E information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Bouygues rechute de -3% vers 33,8E en enchaine un 3ème sommet déclinant sous 36,2E, 35,8 puis 34,8E et semble bien parti pour refermer le 'gap' des 33,45E du 14/02 puis re-tester le plancher des 32,85E du 8 février.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -2.87%