Bouygues recherché après une publication semestrielle solide

(AOF) - Bouygues gagne 1,2% à 36,3 euros après avoir dévoilé ce matin des résultats semestriels en forte progression et relevé ses objectifs 2021. Au premier semestre, le groupe a réalisé un résultat net, part du groupe, de 408 millions d'euros, contre une perte de 244 millions au premier semestre 2020. Il ressort supérieur à celui du premier semestre 2019 qui s'était établi à 225 millions. Le résultat opérationnel courant a atteint 471 millions, contre une perte de 132 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle courante atteint 2,7% et progresse de 3,6 points sur la période.

Le résultat opérationnel courant et la marge opérationnelle courante du premier semestre 2021 sont supérieurs à ceux du premier semestre 2019, reflétant notamment l'amélioration importante de la profitabilité de Colas.

À 17,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires est en hausse de 18% par rapport au premier semestre 2020 (+17% à périmètre et change constants) et revient à son niveau d'avant-crise sanitaire. Tous les Métiers sont en croissance, portés par une activité commerciale solide.

L'endettement financier net à fin juin 2021 s'établit à un niveau historiquement bas pour un premier semestre à 2,8 milliards d'euros. Il s'améliore de 1,1 milliard d'euros par rapport à fin juin 2020.

À 11,8 milliards d'euros à fin juin 2021, la trésorerie disponible du groupe atteint un niveau record pour une fin de premier semestre (11,1 milliards d'euros à fin juin 2020).

Le ratio d'endettement net est de 24% (contre 34% fin juin 2020).

Bouygues a relevé ses prévisions annuelles. En 2021, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant devraient être très proches du niveau de 2019. La marge opérationnelle courante devrait revenir à son niveau d'avant-crise. (Auparavant le groupe attendait un chiffre d'affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019).

En 2022, le résultat opérationnel courant devrait poursuivre sa croissance et dépasser son niveau de 2019. (Auparavant, le groupe estimait que le résultat opérationnel courant en 2022 devait revenir à un niveau équivalent ou légèrement supérieur à celui de 2019).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des pratiques qui évoluent face au défi climatique

Le secteur de la construction est actuellement responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Face au défi climatique, les professionnels du bâtiment se réinventent, avec notamment une place grandissante accordée à la nature et aux espaces végétalisés et l'emploi de matériaux bio sourcés ou géosourcés (bois, paille, chanvre, ouate de cellulose, liège, lin, chaume, herbe de prairie, ...).

Néanmoins, dans le neuf, les normes toujours plus nombreuses, représentent une contrainte forte. D'ailleurs, la Fédération Française du Bâtiment juge irréaliste la nouvelle norme environnementale RE 2020, qui doit entrer en vigueur en juillet 2021. Cette nouvelle norme vise à réduire la consommation énergétique d'un bâtiment neuf de 30 % par rapport à l'actuelle norme thermique RT2012 mais aussi ses émissions carbone. Le secteur demande son report d'au moins six mois.