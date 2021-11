Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : rachat d'Equans, décroche de -5% sous 33,8E information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) -Bouygues officialise le rachat d'Equans auprès d'Engie et décroche de -5% sous 33,8E: le titre efface tous ses gains depuis le 15 octobre et semble en route pour un re-test du récent plancher des 33,6E du 14 octobre, voir des 32,84E du 20 mai dernier.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -5.23%