Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: quatre projets remportés en Suisse information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction indique que sa filiale Losinger Marazzi a remporté quatre projets en Suisse pour un montant cumulé de 401 millions de francs suisses (410 millions d'euros), des projets 'emblématiques pour accompagner la décarbonation de l'immobilier' dans le pays.



La société sera ainsi chargée du projet Aarerain à Worblaufen (au nord de Berne), premier quartier à énergie positive en Suisse, pour la Caisse de pension Coop (CPV/CAP), et du projet Quarz'up, près de Genève, prévoyant quatre bâtiments à variété d'usage.



Losinger Marazzi va aussi mettre en oeuvre un projet polyvalent pour regrouper, en 2026, environ 1450 employés de l'administration du canton de Lucerne, ainsi que le projet intégré (surfaces commerciales et logements) des Acacias, au centre de Genève.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.22%