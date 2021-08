Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : pullback sur 35,6E (y'a t'il eu bulltrap à 36,7?) information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - Bouygues effectue un pullback vers 35,6E au lendemain même du franchissement des 36E, résistance majeure des 8 janvier et 3 mai. Le titre semble valider un signal d'achat en fusant à la hausse vers 36,67E (en direction des 40E, le 'gap' du 20/02/2020) mais retombe de -1E dans les heures qui suivent: cela ressemble à un 'bull-trap'. On ne peut exclure que cet échec débouche symétriquement sur le comblement du 'gap' des 33,93E du 12 août.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -1.93%