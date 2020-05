Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues prône un report des enchères françaises pour la 5G Reuters • 23/05/2020 à 16:02









PARIS, 23 mai (Reuters) - Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues BOUY.PA , a plaidé samedi pour un report à fin 2020 ou début 2021 des enchères pour les fréquences de téléphonie mobile de cinquième génération en France en raison des incertitudes provoquées par la crise sanitaire liée au coronavirus. "Les enchères, qui devaient avoir lieu ce printemps, ont été reportées à juillet ou septembre. Je pense qu'il faut être pragmatique: la situation du pays, qui se relève avec difficulté d'un terrible cauchemar sanitaire humain et économique, commande de repousser de quelques mois supplémentaires l'attribution des fréquences 5G", a-t-il dit dans une tribune publiée par le quotidien ainsi que sur le site internet du groupe Bouygues. "J'appelle le gouvernement et le régulateur à tenir compte des éléments qui suivent pour prendre cette décision de bon sens", a-t-il ajouté, invoquant le fait que la 5G suscite actuellement un climat de méfiance et que cette technologie, dont les usages potentiels n'arrriveront pas avant plusieurs années, n'est "pas la priorité du pays" dans le contexte de crise actuel. Le régulateur des télécoms Arcep avait annoncé début d'avril que la tenue des enchères, avait été décalée. Bouygues Telecom, Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ) ont déjà obtenu, chacun, un bloc de 50 mégahertz dans le cadre de la première partie du processus d'attribution prévoyant un ensemble d'engagements pour les opérateurs. La deuxième partie du processus, dans le cadre d'enchères, doit permettre d'attribuer le solde des fréquences disponibles, soit 11 blocs de 10 mégahertz. (Gilles Guillaume)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +3.42% BOUYGUES Euronext Paris +2.75% ILIAD Euronext Paris +2.56% ORANGE Euronext Paris -0.19%