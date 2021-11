Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : promesse d'achat signée pour Equans information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Bouygues et Engie annoncent avoir conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle Bouygues s'engage à acquérir la totalité d'Equans, qui deviendrait ainsi le premier métier du conglomérat avec 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et environ 96.000 collaborateurs. Le potentiel de synergies (impact ROC) lié à la transaction est estimé, en régime de croisière, entre 120 et 200 millions d'euros par an. La transaction serait fortement relutive sur le BNPA de Bouygues dès la première année. L'acquisition d'Equans sera financée par les ressources dont dispose actuellement le groupe et par un emprunt bancaire totalement sécurisé. Soumise aux conditions usuelles, la réalisation définitive de l'opération est attendue au second semestre 2022.

