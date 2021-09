Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : projet immobilier à Genève information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Bouygues annonce la réalisation par sa filiale Losinger Marazzi, d'un ensemble immobilier novateur d'extension, surélévation, construction et démolition de bâtiments existants auprès de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, située à Genève en Suisse. Le montant de ce contrat s'élève à 117,9 millions de francs suisses, soit 108 millions d'euros. Les travaux, qui démarreront à l'automne 2021, permettront de livrer les premiers logements à partir de fin 2023. Ce programme donnera naissance à un quartier durable pouvant accueillir 600 nouveaux habitants, avec 216 logements à loyers modérés, un appart-hôtel de 99 chambres, un centre médical, des surfaces commerciales et l'agrandissement d'une crèche de 57 places.

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.19%