Bouygues: projet de centre de séminaire près de Toulouse

(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, indique avoir reçu le permis de construire pour la création d'un centre de séminaire sur le domaine du Château de Degrés à Gragnague, dans l'agglomération toulousaine.



Le projet repose sur une légère rénovation du château, la rénovation et l'extension d'une grange pour créer un espace restauration, ainsi que la création de deux bâtiments d'hébergement et d'un autre dédié aux séminaires.



Ce centre, axé sur la nature et les traditions, sera certifié BREEAM, assurant une haute performance environnementale du bâtiment. Les travaux démarreront au deuxième trimestre 2024 pour une livraison attendue au troisième trimestre 2025.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +0.23%