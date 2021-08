Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues :programme de logements étudiants en Grande Bretagne information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction va réaliser un programme de logements étudiants pour l'Université d'Essex en Grande Bretagne. En effet, Uliving, filiale de Linkcity UK (développeur immobilier de Bouygues UK) spécialisée en logements pour étudiants, a remporté un contrat de concession de 50 ans pour la réalisation et l'exploitation-maintenance de 1 262 chambres pour les étudiants de l'université d'Essex en groupement avec Equitix, son partenaire financier. Le montant de ce contrat s'élève à 168 millions de livres sterling (194 millions d'euros au taux de change moyen de juillet 2021). Les travaux débuteront en septembre 2021 et seront assurés par Bouygues UK pour une mise à disposition pour la rentrée 2023/2024. L'exploitation-maintenance sera assurée pendant 50 ans par les équipes de Bouygues Energies & Services.

