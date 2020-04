Bouygues : profite du soutien d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% à la Bourse de Paris. Oddo estime que Bouygues souffrira moins que nombre de ses pairs. ' Déjà parce que la moitié de son EBIT provient d'une activité qui ne sera que marginalement touchée (télécoms) et parce qu'il n'a que 2 MdE de dette pour 3,5 MdE d'EBITDA post révisions ' indique le bureau d'analyses.

' Nous avions auparavant une croissance de 2% pour 2020 et 2021 dans la construction et passons à respectivement -8% et -3%. Au niveau du recurring EBIT, nous calculons pour l'ensemble du pole construction un impact de 290 ME pour 2020e et 350 ME pour 2021e'.

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 32 E contre 44 E.

' Bouygues fait partie des acteurs les moins impactés par une potentielle augmentation du coût de la dette et possède une liquidité pour non seulement faire face, mais potentiellement profiter de la crise qui se profile ' indique le bureau d'études.