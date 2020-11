Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : profite de plusieurs analyses positives Cercle Finance • 23/11/2020 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1% profitant de deux analyses positives. Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bouygues avec un objectif de cours rehaussé de 36 à 37 euros, après mise à jour de son modèle dans le sillage des résultats de troisième trimestre, avec une hausse de 3% pour le profit opérationnel 2021. 'Le quatrième trimestre va s'avérer difficile mais à plus long terme, nous voyons une perspective solide avec une reprise macro dans la construction européenne et Bouygues Telecom comme l'un des meilleurs actifs mobiles d'Europe, selon nous', juge le broker. Barclays maintient son conseil 'pondérer en ligne' sur Bouygues avec un objectif de cours rehaussé à 36 euros, après la publication par le conglomérat de résultats trimestriels 'supérieurs aux attentes, avec de meilleures tendances dans chaque ligne d'activité'. 'Le point d'attention clé, toutefois, porte sur 2021, et si les chiffres publiés prouvent une reprise plus rapide que prévu en 2020, l'impact sur nos estimations 2021 est limitée sur l'activité liée à la construction', nuance le broker. Pour les télécoms, Barclays indique accroitre ses estimations de dépenses d'investissement et adopter une vision 'plus conservatrice' sur la contribution d'EIT (Euro-Information Telecom) à la rentabilité à court terme.

