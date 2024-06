Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bouygues: première pierre posée pour un projet à Grenoble information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, a annoncé jeudi avoir posé la première pierre du Clos Saint Jacques, un projet conduit à Grenoble.



L'ensemble immobilier - conçu par Linkcity et construit par Bouygues Bâtiment - doit notamment inclure une résidence pour jeunes actifs de 60 logements, ainsi que 13 logements en bail solidaire pour favoriser l'accession des ménages modestes.



Les appartements, qui vont du T2 au T5, bénéficient tous d'un espace extérieur privatif (balcons, terrasses ou loggias).



Côté performances environnementales, les espaces extérieurs (coeur d'îlot et toitures) seront aménagés et végétalisés et le projet sera raccordé au réseau de chauffage urbain de la ville de Grenoble, alimenté à plus de 85% par des énergies vertes.



Des panneaux photovoltaïques seront également déployés en toiture.



Sur le terrain se situe également la Villa Favel, une ancienne maison de maître, faisant partie du patrimoine et de l'histoire du Grenoble, appelée à devenir un lieu de formation.



Les travaux, qui ont débuté en décembre 2023, devraient être achevés à l'automne 2025.





