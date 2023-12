Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: première pierre d'un projet responsable à Bordeaux information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Linkcity, la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction, a annoncé lundi avoir posé la première pierre de l'opération 'Confluence' à Bordeaux, un projet reposant sur une construction mixte bois-béton.



Dans un communiqué, Linkcity explique avoir fait le choix de matériaux à faibles impacts environnementaux pour ce bâtiment qui sera équipé de panneaux photovoltaïques en toiture et raccordé au réseau de chaleur urbain qui comprend 80% d'énergie renouvelable



La livraison du bâtiment - qui vise la certification BREEAM 'Very Good' - est prévue en septembre 2024.



Le site doit accueillir le nouveau campus du groupe d'enseignement supérieur Ionis, spécialisé dans la création visuelle et présent sur Bordeaux depuis 40 ans.





